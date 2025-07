Il Parroco Don Romano De Angelis lascia la Parrocchia di San Luca Evangelista in quanto è stato trasferito con altre mansioni all’ospedale Bambin Gesù di Roma.

Per questa separazione, in Parrocchia ci sono stati momenti sensibili e commoventi da parte di Don Romano e da tutti i fedeli il 29 giugno 2025, durante la Santa messa delle 18.30 da lui celebrata con diversi sacerdoti membri della medesima comunità. Un distacco doloroso per tutti, dopo nove anni vissuti sotto la sua guida sacerdotale, apprezzandone le sue virtù.

Don Romano, come un bravo maestro di musica, ha saputo guidare in perfetta armonia i suoi fedeli, in un tempo caotico, in cui la partecipazione religiosa è al livello più basso nel nostro paese, specialmente fra i giovanissimi.

In tutti questi anni ha dimostro anche la sua sensibilità umana nei confronti di tutti, dai più piccoli alle persone mature, ai malati ai bisognosi.

La sua presenza in ogni attività religiosa è stata contrassegnata da tante iniziative educative e culturali e da servizi che hanno coinvolto tutta la comunità locale. Ad ogni evento non è mancata mai la sua presenza e la sua santa benedizione, è stato un sacerdote a 360 gradi

Ciò che conforta i fedeli nel momento di questo distacco è che a Don Romano stato conferito dai suoi superiori un incarico che, grazie alle tante virtù appena descritte, sicuramente saprà svolgere a favore di chi sta soffrendo in un letto di ospedale.

Auguriamo a don Romano di poter continuare la sua opera con fervore e fermezza e che il suo ministero sacerdotale, possa lasciare negli animi di tutti il segno che ha lasciato in noi.

Il Presidente del Municipio V di Roma Mauro Caliste durante la cerimonia ha consegnato a Don Romano una targa ricordo in segno di gratitudine. La frase incisa è stata pensata a nome di tutto il quartiere: “A Don Romano con profonda gratitudine per l’amore la gioia e il prestigio per il nostro amato Prenestino”.

Cogliamo l’occasione di porgere il benvenuto al nuovo Parroco Don Marco Gandolfo, convinti che saprà seguire l’esempio di coloro che l’hanno preceduto: Don Remo Bonola, Don Paolo Lojudice e Don Romano De Angelis. Don Carlo si avvarrà del prezioso sostegno del Vice Parroco Don Thierry e di tutti gli altri sacerdoti della Parrocchia.

