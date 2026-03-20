Donazione di sangue nelle scuole del IV municipio

Il Municipio IV di Roma Capitale e Donatori Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù O.d.V. annunciano l’avvio di una collaborazione che porterà, tra fine marzo e fine maggio 2026, un ciclo di nove raccolte di sangue all’interno di diversi istituti scolastici e dei servizi educativi del territorio: istituti comprensivi, scuole dell’infanzia e un asilo nido capitolino.

Si tratta di un’iniziativa di particolare rilevanza: raramente è stato possibile strutturare una serie di raccolte così ravvicinate e organizzate all’interno dello stesso municipio.

Il progetto nasce da un confronto diretto tra le parti e segna un passo significativo nel percorso di radicamento della cultura della donazione nel tessuto scolastico e comunitario della città.

Il Municipio IV protagonista della solidarietà

“Il IV Municipio si distingue come uno dei municipi di Roma che ha dimostrato la maggiore partecipazione e sensibilità verso il tema della donazione del sangue. Da questo impegno è nata a nostra collaborazione con Donatori Sangue OPBG O.d.V., una collaborazione sempre più solida che si concretizza ora in un calendario fitto e capillare di donazioni per i piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, comunica Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio IV.

Annarita Leobruni, Assessore alla Scuola del IV Municipio, sottolinea: “La scelta di coinvolgere gli istituti scolastici e dei servizi educativi non è casuale. Le scuole rappresentano luoghi di incontro, di formazione e di trasmissione dei valori. Portare l’iniziativa all’interno di questi spazi significa non solo facilitare la donazione per il personale scolastico e per i genitori, ma anche seminare – agli occhi delle bambine e dei bambini – un messaggio potente: che prendersi cura degli altri è un atto normale, quotidiano e bello”.

Un impegno condiviso

“Ogni singola donazione raccolta in queste giornate, non solo salverà delle vite, ma aiuterà a seminare sul territorio i valori della solidarietà”, spiega Roberta Di Giuseppe, Presidente di Donatori Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù O.d.V

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