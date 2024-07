Donna denuncia anni di violenze: compagno arrestato con coltello

Una donna italiana ha trovato il coraggio di denunciare il suo compagno che per anni l’ha maltrattata e picchiata, sia verbalmente che fisicamente. Le violenze, aggravate dall’abuso di alcol da parte dell’uomo, sono culminate nell’ennesimo episodio di aggressione, dove la donna è stata presa a calci.

Dopo aver denunciato i fatti ai Carabinieri di Nettuno, la donna è tornata a casa, ma per sua sicurezza il Comandante della stazione è rimasto in contatto con lei, pronto a intervenire in caso di necessità.

Come previsto, l’uomo si è ripresentato a casa, con la scusa di recuperare alcuni effetti personali.

Ma la sua presenza è stata l’occasione per ulteriori maltrattamenti nei confronti della donna, avvenuti anche alla presenza dei Carabinieri, che sono intervenuti per riportare la calma e accompagnare l’uomo in caserma.

Lì, durante un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Alla luce delle prove raccolte, tra le testimonianze e i contenuti del cellulare della vittima, l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri, con l’accusa di maltrattamenti.

