Donna muore sul colpo in uno scontro tra la sua auto ed un mezzo Ama

La mattina del 19 agosto, attorno alle ore 5,30, una donna alla guida di una Mini color rosso ha impattato contro un mezzo Ama per la raccolta dei rifiuti in via Trionfale 10104 nelle vicinanze dell’Ospedale San Filippo Neri.

Nell’impatto la donna (44 anni) ha perso la vita, il passeggero invece è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Il dipendente alla guida del mezzo Ama (47 anni) è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

La Polizia Locale sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche diverse pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario per gestire la viabilità.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra via di Casal del Marmo e via Giuseppe Baretti.

Il video di LocalTeam.it

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙