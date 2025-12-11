Donna picchiata dal marito sino allo svenimento. L’incubo per una richiesta di amicizia sui social

Un matrimonio che si era trasformato in un incubo. Controlli ossessivi, minacce quotidiane, violenze fisiche e costrizioni sessuali: il quadro drammatico di una donna vittima del marito si è finalmente interrotto grazie all’intervento tempestivo di una guardia medica e della Polizia di Stato.

Protagonista dell’arresto è un quarantaquattrenne di origini egiziane, ora gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza sessuale.

Tutto è iniziato quando la donna, ferita e terrorizzata, si è presentata alla guardia medica. Accanto a lei, apparentemente premuroso, il marito.

Ma il medico ha percepito che c’era qualcosa di grave: senza esitazione ha attivato il protocollo antiviolenza e chiamato il 112.

Gli agenti del Commissariato Trastevere hanno ascoltato il racconto della vittima: dopo il matrimonio, contratto appena un anno fa, le premure iniziali del marito si erano trasformate in un controllo ossessivo, fino a isolare la donna dalla famiglia e dagli affetti più cari.

Le minacce quotidiane sono presto degenerate in violenze fisiche e costrizione ai rapporti sessuali contro la sua volontà.

La punta dell’iceberg è arrivata una notte, quando una richiesta di amicizia sui social ha scatenato una violenza inaudita. L’uomo l’avrebbe picchiata fino allo svenimento, per poi accompagnarla alla guardia medica, come se nulla fosse accaduto.

Grazie al coraggio della donna, ora al sicuro in una struttura protetta, e alla raccolta di prove raccolte dagli investigatori, la Procura ha ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

