Dopo lo sciopero, la mobilitazione continua: attivisti in azione a Fontana di Trevi

Roma torna a farsi sentire. Dopo lo sciopero generale di lunedì, che ha paralizzato la Capitale e decine di altre città italiane, la protesta continua sotto forme diverse, ma altrettanto simboliche.

A Montecitorio, alcune attiviste di Ultima Generazione portano avanti uno sciopero della fame iniziato lo scorso sabato, mentre nel cuore della città la mobilitazione si sposta verso la piazza e i luoghi simbolo.

Gli attivisti reagiscono agli attacchi alla Sumud Flotilla, colpita da droni che all’alba di mercoledì 24 settembre hanno preso di mira le imbarcazioni con incendi e sostanze urticanti, mentre le navi navigavano in acque internazionali al largo di Creta.

Oggi, nel centro storico, studenti e attivisti hanno trasformato la Fontana di Trevi in un piccolo porto simbolico.

Piccole barchette di carta, decorate con i colori della Palestina, hanno solcato l’acqua, un gesto semplice ma potente per chiedere al governo italiano sostegno alla Global Sumud Flotilla e per augurare buon vento a un attivista di Spin Time che oggi si imbarca con la spedizione.

“Gli attacchi di ieri violano ogni norma del diritto internazionale”, dichiarano gli attivisti. “Vogliamo che il Governo sostenga questa missione, che si interrompano gli accordi con Israele e che venga riconosciuto lo Stato di Palestina. Oggi Lorenzo partirà con la Freedom Flotilla. Non fermerete il vento”.

