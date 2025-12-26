Dopo Natale, Roma brilla ancora: idee e appuntamenti per Santo Stefano

Roma non spegne la magia delle feste. Anzi, a Santo Stefano la città sembra rallentare, concedendosi il tempo giusto per essere vissuta: le luci restano accese, le piazze animate e il calendario degli eventi continua a offrire occasioni per uscire, passeggiare e scoprire una Capitale vestita a festa.

Per tutta la giornata di oggi il trasporto pubblico segue il normale orario festivo, con metropolitane in servizio fino all’1.30 di notte. Un dettaglio non da poco per chi sceglie di spostarsi tra quartieri e luoghi simbolo senza rinunciare a una serata fuori.

Tra i palcoscenici più attesi c’è il Teatro Olimpico, dove Maurizio Battista porta in scena il suo nuovo spettacolo Uno, nessuno, centomila, promettendo risate e leggerezza nel pieno delle feste.

All’Auditorium Parco della Musica, invece, la proposta si fa doppia: da un lato il concerto di Angelo Branduardi, dall’altro Cento storie per cento canzoni di Luca Barbarossa, uno spettacolo che intreccia musica e racconto, riportando alla memoria brani e storie che hanno segnato intere generazioni.

Ampio spazio anche alle famiglie e ai più piccoli. All’Auditorium Conciliazione Carolina Benvenga accende il Natale dei bambini con Un magico Natale con Carolina.

Dal 26 dicembre e fino all’11 gennaio torna poi Abracadabra – La Notte dei Miracoli, appuntamento che da nove anni accompagna le feste romane. E dopo la pausa del 25 dicembre riapre Cinecittà World, pronto a immergere grandi e piccoli in un’atmosfera natalizia fatta di spettacoli e attrazioni.

Santo Stefano è però anche il giorno ideale per perdersi tra le luci della città. Via del Corso si conferma il cuore luminoso del Natale romano: oltre mezzo milione di sfere led trasformano la strada in un fiume di luce, attirando romani e turisti in una passeggiata che è ormai un rito delle feste.

Accanto allo scintillio delle luminarie, resistono tradizioni più silenziose e raccolte. Nelle chiese del centro e nei vicoli dei borghi alle porte di Roma si nascondono presepi di grande suggestione, piccoli capolavori artigianali che raccontano il Natale attraverso arte, fede e creatività. Santo Stefano diventa così l’occasione perfetta per scoprirli, lontano dalla frenesia dei giorni clou.

Le piazze, intanto, continuano a essere dominate dagli alberi di Natale. In piazza del Popolo svetta un Abies Nordmanniana alto oltre 20 metri, mentre in piazza San Pietro brilla l’abete di 25 metri arrivato dalla Val d’Ultimo, in Alto Adige. Tra i più ammirati anche l’albero di piazza di Spagna, meta immancabile per una foto ricordo.

Roma, anche quest’anno, si conferma capitale del pattinaggio sul ghiaccio. Piste temporanee sono state allestite in tutta la città: nelle piazze, nei centri commerciali e nei parchi tematici, offrendo occasioni di svago per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Dalla pista del Christmas World a Villa Borghese agli Ice Park distribuiti nei vari quartieri, il ghiaccio diventa uno dei protagonisti delle feste.

Chi sceglie Santo Stefano per lo shopping deve invece fare attenzione agli orari: non tutti i centri commerciali sono aperti, ma restano accessibili realtà come Valmontone Outlet, Castel Romano, Aura e Maximo, con aperture differenziate nel corso della giornata.

Infine, una buona notizia per chi preferisce cultura e bellezza: musei civici e musei statali restano regolarmente aperti anche oggi. Un’occasione preziosa per visitare mostre e collezioni permanenti, approfittando di una città meno caotica e più disponibile a essere osservata.

A Santo Stefano Roma si mostra così: luminosa ma più lenta, vivace ma accogliente. Una città che invita a uscire, camminare e vivere fino in fondo il Natale, prima che le luci inizino, lentamente, a spegnersi.

