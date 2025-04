Doppia vita da OSS: lavorava in ospedale, ma curava clienti con materiale rubato

Si presentava come un operatore socio sanitario diligente, ma dietro la facciata si celava una doppia vita. A smascherarlo sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio, che lo hanno arrestato con l’accusa di peculato.

L’uomo, un 59enne impiegato presso l’Ospedale “Riuniti” di Anzio/Nettuno, è finito in manette al termine di un’indagine che ha fatto emergere una verità inquietante.

I militari, insospettiti dai suoi frequenti allontanamenti dal posto di lavoro, hanno dato avvio a un’indagine accurata, combinando attività tecniche e osservazione sul campo.

Quello che è emerso ha lasciato poco spazio ai dubbi: l’uomo si assentava senza alcuna giustificazione, per poi recarsi presso i domicili di vari clienti dove offriva prestazioni sanitarie a pagamento, utilizzando presidi e materiali medici sottratti fraudolentemente dai reparti dell’ospedale in cui lavorava.

Il colpo di scena è arrivato durante uno di questi “interventi domiciliari”: i Carabinieri lo hanno fermato sul fatto, trovandolo in possesso di strumenti medici riconducibili alla struttura ospedaliera.

Ma la scoperta più sconcertante è arrivata con la perquisizione della sua abitazione: all’interno, una vera e propria farmacia clandestina.

Oltre 250 dispositivi e farmaci a uso esclusivo ospedaliero, per un peso complessivo di circa 65 kg, erano nascosti tra le mura domestiche. Strumenti che l’uomo avrebbe potuto usare per attività illecite o, peggio, mettere a disposizione di altri.

Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato. Intanto, l’operatore è stato posto agli arresti domiciliari, sotto sorveglianza elettronica, su disposizione del Tribunale di Velletri, che ha convalidato l’arresto.

