Domenica 16 febbraio doppio appuntamento con il Forum per la tutela del Parco di Aguzzano: Ore 10 Restauriamo l’anfiteatro del Casale Alba 1 – Ore 16 Progettiamo insieme la rassegna teatrale

Domenica mattina si restaura con la collaborazione dei cittadini l’anfiteatro di tufo di fronte al Casale Alba 1, per così iniziare la rassegna teatrale approfittando dell’arrivo della bella stagione.

“Pochi giorni fa – affermano i volontari – abbiamo scoperto che gran parte della struttura dell’anfiteatro di tufo davanti al Casale Alba 1 è stata danneggiata in alcune sue parti e letteralmente distrutta in altre.”

A rendere il Parco Regionale Urbano di Aguzzano un piccolo gioiello verde del quadrante nord-est di Roma non è solo la grande biodiversità vegetale ed animale che lo caratterizza, ma anche la storia e le comunità che lo hanno attraversato per decenni. Oltre ai Casali, tra i segni più eloquenti e significativi lasciati dall’uomo all’interno del parco c’è proprio l’Anfiteatro di tufo di fronte al Casale Alba 1. Fu costruito nella prima metà degli anni ’80, un periodo di forte coinvolgimento comunitario, direttamente dai cittadini del quartiere ed utilizzato dagli stessi come luogo di incontro e scambio di relazioni nelle più diverse occasioni (funzioni religiose, feste di matrimonio o di carnevale).

Nonostante il fermento culturale da cui è nato, negli ultimi 20 anni questo luogo ha conosciuto un graduale abbandono materiale e sociale.

“A marzo 2019, – affermano i rappresentanti del Forum – consapevoli dello stato di degrado in cui versava l’anfiteatro, il Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano, insieme ad altri cittadini, si è rimboccato le maniche per restaurare questo luogo. Da lì abbiamo organizzato assemblee, eventi ed attività comunitarie legate al territorio, tra cui la partecipata festa per i 30 anni del parco, restituendogli quel significato sociale e culturale che aveva perso da tempo. Come Forum è innegabile il dispiacere nel constatare questa carenza di sensibilità nei confronti di un simbolo così importante del parco e del quartiere. Ma siamo anche sicuri di una cosa: l’Anfiteatro di Tufo del Casale Alba 1 è un bene che, in più di 50 anni, ha acquistato un valore sociale e culturale inestimabile per tutta la comunità territoriale. Ed è con questa convinzione che il 16 Febbraio alle ore 10.00 lanciamo un appuntamento per restaurare nuovamente l’anfiteatro di tufo, tutti e tutte insieme. Si invitano tutti e tutte a partecipare, associazioni artistiche, comitati, abitanti del quartiere, chiunque sia interessato a portare con sé la voglia di mettersi in gioco ed a contribuire al restauro dell’anfiteatro!

La giornata proseguirà con la Riunione pubblica al Casale Alba Due per progettare le attività future all’anfiteatro, a partire dalle 16.

Il Forum per la tutela di Aguzzano organizza una riunione pubblica come ulteriore momento di riflessione e confronto sul ruolo che il Casale Alba 1 ed il suo anfiteatro svolgono e potranno svolgere nel e per il territorio.

Una prima proposta riguarda l’organizzazione di una stagione teatrale estiva proprio nell’anfiteatro restaurato.

“Chiunque abbia voglia di condividere la propria passione per il teatro e di deliziare con uno spettacolo il pubblico di Aguzzano – concludono quelli del Forum – è invitato a partecipare, domenica dalle 16 al Casale Alba 2. Come sempre, più delle chiacchiere ci piacciono i fatti!”

COME ARRIVARE AL CASALE ALBA 2

Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano.

Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza.

Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311.

La metro più vicina è Rebibbia, linea B.