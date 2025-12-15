Dosi tra gli arbusti e sotto gli scooter: così lo spaccio invade il Quarticciolo

Tre giorni di controlli serrati, appostamenti e interventi mirati. È il bilancio dell’ultima offensiva antidroga messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, che nelle ultime 72 ore hanno passato al setaccio il Quarticciolo, uno dei quartieri più colpiti dallo spaccio di strada.

Il risultato è pesante: cinque persone arrestate, oltre un chilo di droga sequestrata tra cocaina, crack e hashish e circa 2mila euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita.

Le operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno visto impegnati i militari della Stazione di Roma Tor Tre Teste e del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina, che hanno colpito più piazze di spaccio attive tra via Cerignola e via Ostuni.

Proprio in via Cerignola è scattato uno dei primi arresti: un 24enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, è stato sorpreso mentre cedeva più volte dosi di stupefacente ai clienti.

La droga era nascosta in modo rudimentale, all’interno di un arbusto ai margini della strada. Addosso all’uomo sono state trovate nove dosi di cocaina e 410 euro in contanti.

Poco dopo, in via Ostuni, i Carabinieri hanno fermato un 18enne tunisino, anche lui senza fissa dimora, notato mentre occultava le dosi sotto il parafango di uno scooter parcheggiato.

Il controllo ha portato al sequestro di 57 dosi di cocaina, 30 di crack e 100 euro. Il giovane, in evidente stato di agitazione, ha reagito con violenza al fermo, colpendo i militari con calci, pugni e testate.

Solo l’intervento del 118, che ha provveduto a sedarlo, ha consentito di riportare la situazione alla calma. Trasportato al Policlinico Tor Vergata, è stato trattenuto in osservazione. Nessun militare è rimasto ferito.

Nella stessa zona, nel corso di altri controlli, sono finiti in manette anche una 51enne italiana, già conosciuta dalle forze dell’ordine, trovata con 17 dosi di crack, 8 di cocaina e 290 euro, e un 28enne marocchino, sorpreso mentre vendeva droga a un cliente, poi identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore.

L’ultimo arresto è scattato di nuovo in via Cerignola, dove un altro 24enne del Gambia, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi di un involucro. Recuperato dai militari, conteneva 5 dosi di cocaina e 8 di crack. Nelle sue tasche anche 260 euro in contanti.

Tutti i cinque arresti sono stati convalidati.

