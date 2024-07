Dottoressa rapinata mentre si recava a lavoro: tra i fermati un 40enne appena uscito dal carcere e un 17enne

Una dottoressa del policlinico Casilino è stata rapinata della borsa mentre si recava a lavoro al pronto soccorso dell’ospedale di Torre Maura. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri Domenica 21 Luglio, in via Pietro Belon.

La donna, una 33enne, è stata avvicinata da due malviventi a bordo di uno scooter che, dopo averla strattonata, le hanno strappato la borsa e sono fuggiti. La dottoressa è caduta a terra, ferendosi leggermente.

Immediatamente ha allertato la polizia, che ha diramato una nota a tutte le volanti con la descrizione dei rapinatori e dello scooter. I due, un 40enne di Cesano e un 17enne di Pomezia, sono stati intercettati poco dopo in via Molfetta, al Quarticciolo.

Lo scooter, risultato rubato a Prati, nascondeva nel vano sotto sella parte della refurtiva e la tessera sanitaria della dottoressa.

Inoltre, sono stati trovati attrezzi da scasso, come centraline per auto e moto, un cacciavite, una chiave a stella e un passamontagna.

I due arrestati per rapina aggravata in concorso, il 40enne è stato anche denunciato per ricettazione e possesso degli attrezzi da scasso. Il 17enne, invece, è stato segnalato per alcuni atti di bullismo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙