Dove una volta c’era il Teatro Tenda ora c’è il malaffare

Ricordate il Teatro Tendastrisce? Nel 2006 il teatro venne installato in via Giorgio Perlasca, quasi angolo con viale Togliatti. Nel mese di agosto del 2016, a causa di un incendio scoppiato nella notte nei camerini e nella sartoria, la struttura venne parzialmente distrutta dalle fiamme. Nel 2017 il teatro ha definitivamente chiuso.

Invece del Tendastrisce che ci rallegrava le serate con spettacoli interessanti e divertenti è un ricordo ormai di un passato lontano che difficilmente tornerà.

Attualmente la struttura è occupata da un gruppo non identificato di persone che barricate di giorno all’interno, escono solo di notte per rubare in appartamenti, scuole ed automobili, creando danni non indifferenti ai cittadini del territorio che gravita fra via Collatina, via Giorgio Perlasca e viale Palmiro Togliatti.

Più volte i cittadini hanno denunciato i furti e le ruberie alle forze dell’ordine ed alle Istituzioni locali, ma nessuno ha mosso mai un dito per risolvere una situazione arrivata al limite della sopportazione.

La miscela non è semplice perché ad un gruppo di malviventi si associa un atteggiamento delle istituzioni da “Ponzio Pilato”, con un continuo lavarsi le mani come il famoso personaggio. Il gruppo di invisibili di giorno, a tarda notte si rende visibile, esce e fa “spesa” di tutto ciò che trova nelle scuole, nelle mense e nelle palestre adiacenti con scientifica alternanza dei furti che riescono sempre a trovare le mense ben fornite e le scuole e le palestre da “ripulire”. Il danno si ripercuote su tutti: i bambini a scuola devono portare il panino perché la mensa è devastata, i cittadini passano interi pomeriggi a fare le denunce e le scuole e le palestre vengono private di tutti le cose utili che servono per la didattica.

I ragazzi-e che transitano per vari motivi nella suddetta zona vengono taglieggiati ogni giorno.

Infine la domenica mattina gli stessi oggetti rubati vengono messi in vendita al mercato di Porta Portese 2. Tutti lo sanno ma nessuno interviene.

Chi ha il coraggio di risolvere questo problema? Nel Municipio non abbiamo i super eroi come Batman; è necessario un intervento coordinato di tutte le istituzioni per liberare la zona da un male che ogni giorno diventa sempre più cronico e che mette sempre più a rischio la credibilità delle istituzioni stesse.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙