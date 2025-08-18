Dragona, lite sul lavoro finisce nel sangue: imprenditore accoltella l’ex dipendente

Una lite nata da vecchie ruggini lavorative si è trasformata in una scena da incubo ieri pomeriggio a Dragona, nel X Municipio di Roma.

Un diverbio tra un imprenditore edile e il suo ex dipendente è infatti degenerato in un violento pestaggio, culminato con un tentato omicidio che ha lasciato la vittima a terra, gravemente ferita e sanguinante.

Tutto è accaduto in via Francesco Donati, all’interno di una ditta edile. Secondo le prime ricostruzioni, il titolare dell’impresa, un romeno di 39 anni, avrebbe iniziato a discutere animatamente con il suo ex operaio, connazionale di 34 anni, con cui i rapporti si erano interrotti appena un mese fa.

Le parole si sono presto trasformate in spintoni e pugni, fino a quando l’aggressore non ha deciso di alzare ulteriormente il livello della violenza.

L’imprenditore, dopo essere uscito da un minimarket vicino, ha impugnato due bottiglie di vetro. Ne ha spaccata una contro un muro e, brandendo i cocci, si è scagliato contro l’ex dipendente, colpendolo al collo e al volto. Ferite profonde che avrebbero potuto avere un esito tragico, se non fosse stato per l’intervento tempestivo della polizia.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dalle urla e dalla scena di sangue in strada.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato, che hanno bloccato il 39enne mentre tentava di fuggire. L’uomo è stato immediatamente fermato con l’accusa di tentato omicidio: il provvedimento è già stato convalidato dal tribunale.

Il 34enne, invece, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato medicato per le ferite riportate al volto e al collo. Le sue condizioni, seppur gravi, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.