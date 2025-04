Dragona, mucca cade nel Tevere: salvata dai Vigili del Fuoco

È bastato un messaggio, partito come un sussurro nelle chat di quartiere, per trasformare il primo pomeriggio di Pasquetta in un giallo virale.

Sirene, mezzi di soccorso, elicotteri in volo e curiosi assiepati lungo gli argini del fiume. La domanda rimbalzava di casa in casa, di smartphone in smartphone. La risposta? Incredibile ma vera: una mucca era caduta nel Tevere.

L’insolito episodio si è verificato lunedì 21 aprile, intorno alle ore 15. L’animale, per cause ancora non chiare, è scivolato nell’acqua nella zona di Dragona, suscitando lo stupore e la preoccupazione di chi si trovava nei pressi del fiume.

Alcuni passanti hanno notato l’enorme sagoma marrone che, con fatica, cercava di tenere la testa fuori dall’acqua, mentre la corrente la trascinava lentamente.

È subito scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Ostia, supportati dai sommozzatori e persino dall’elicottero Eli 140, mobilitato per localizzare l’animale in difficoltà.

Il salvataggio non è stato semplice, ma è riuscito. La mucca è stata intercettata e recuperata ancora viva, all’altezza di via Sarnico, tra gli applausi (e i sospiri di sollievo) di chi ha seguito la scena con il fiato sospeso. Fortunatamente, nonostante lo spavento e il bagno forzato, le sue condizioni sono buone.

