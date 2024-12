Dramma a Colli Aniene: albero crolla e travolge due amiche, una muore

Una tragica fatalità ha scosso Roma nella mattinata di lunedì 23 dicembre 2024.

Il forte vento che da ore imperversa sulla capitale ha provocato il crollo di un albero che ha schiacciato una donna, mentre si trovava in via Cesare Massini, a pochi passi dal parco Baden Powell.

La vittima, una donna di circa 45 anni, stava passeggiando con un’amica quando una sezione dell’albero è precipitata all’improvviso, colpendole entrambe.

Nonostante i tempestivi soccorsi, con l’arrivo sul posto della protezione civile, della polizia di Stato, dei medici del 118 e dei vigili del fuoco, per la donna non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata intorno alle 12, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di chi l’amava.

L’altra sua amica, che si trovava al suo fianco seduta sulla panchina, è invece stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di un ospedale romano.

A fare notizia, però, è anche la presenza di alcuni bambini nelle vicinanze, che fortunatamente sono usciti illesi dall’incidente.

Alberi crollati a Roma:

Non è stato solo l’albero di via Cesare Massini a cadere, ma anche altri alberi si sono abbattuti, spargendo disagi e pericoli in tutta la capitale.

In via della Pisana, durante le prime ore del mattino, una pianta ha bloccato la carreggiata, interrompendo la routine quotidiana. Il traffico è stato paralizzato, e solo verso le 7 del mattino la strada è stata liberata.

Il vento non si è fermato lì: in viale Egeo, un altro albero ha messo a rischio la sicurezza, costringendo alla deviazione della linea bus 787.

La via Flaminia ha visto un grosso ramo cadere sulla carreggiata, fortunatamente senza causare incidenti, ma solo rallentamenti.

E ancora, sulla via del Mare, all’altezza di Vitinia, un altro albero ha ceduto, senza però fare danni gravi.

Il precedente:

La triste vicenda di oggi, riporta alla memoria quanto successo il 25 novembre dell’anno scorso a Monteverde, quando Teresa Veglianti fu travolta e uccisa da un albero in circostanze analoghe.

Dopo quel fatto seguirono la visita del sindaco Roberto Gualtieri, le polemiche politiche e la rabbia dei residenti.

