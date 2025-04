Dramma a Pineta Sacchetti: 56enne cade giù dal palazzo, muore sul colpo

È una giornata che si tinge di dolore in zona Pineta Sacchetti, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina.

La scena drammatica si è consumata in via Pio IX, sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi componendo il 112.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per il 56enne – un cittadino italiano residente proprio nell’edificio da cui è caduto – non c’era ormai più nulla da fare. Il corpo è stato trovato senza vita sul marciapiede, ai piedi del palazzo.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, mentre sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per ricostruire l’accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, non si esclude quella del gesto volontario. La salma è stata affidata ai familiari, mentre l’intero quartiere resta scosso da una morte improvvisa e silenziosa, consumatasi in pochi, tragici istanti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.