Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Dramma a Pomezia: 45enne trovato morto in una cabina elettrica

Secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe alla serata di domenica. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente

Giordano Rossi - 10 Febbraio 2026

L’intervento delle autorità è scattato nella serata di lunedì, quando all’interno di una cabina elettrica nella cittadina di Pomezia è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo (45enne) con gravissime ustioni da elettrofolgorazione, segno evidente del contatto fatale con l’alta tensione.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso.

Da un primo esame esterno, gli investigatori ipotizzano che la tragedia sia avvenuta circa 24 ore prima del ritrovamento, ovvero nella serata di domenica 8 febbraio.

FURTO DI RAME O RICERCA DI RIPARO?

I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento restano aperte diverse ipotesi investigative.

La pista più battuta è quella del tentativo di furto di rame, fenomeno purtroppo frequente in questi contesti: l’effrazione delle cabine elettriche avviene per asportare i cavi di metallo prezioso, esponendo chi le compie a rischi altissimi e spesso fatali.

Non si esclude però che possa essersi trattato di un incidente fortuito: gli investigatori stanno valutando se l’uomo si fosse introdotto nella struttura in cerca di riparo dal freddo o per altri motivi, venendo poi a contatto accidentalmente con le apparecchiature sotto tensione.

immagine di repertorio

DISPOSTA L’AUTOPSIA

Nonostante l’evidenza delle ustioni da folgorazione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma in ospedale per l’esame autoptico.

L’autopsia servirà a confermare se il decesso sia avvenuto istantaneamente per la scarica elettrica o se vi siano altre cause concomitanti che possano aver contribuito alla morte.

Al termine degli accertamenti medico-legali, la salma sarà restituita ai familiari per le procedure del riconoscimento formale e le esequie.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati