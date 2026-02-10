Dramma a Pomezia: 45enne trovato morto in una cabina elettrica
Secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe alla serata di domenica. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente
L’intervento delle autorità è scattato nella serata di lunedì, quando all’interno di una cabina elettrica nella cittadina di Pomezia è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo (45enne) con gravissime ustioni da elettrofolgorazione, segno evidente del contatto fatale con l’alta tensione.
Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso.
Da un primo esame esterno, gli investigatori ipotizzano che la tragedia sia avvenuta circa 24 ore prima del ritrovamento, ovvero nella serata di domenica 8 febbraio.
FURTO DI RAME O RICERCA DI RIPARO?
I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento restano aperte diverse ipotesi investigative.
La pista più battuta è quella del tentativo di furto di rame, fenomeno purtroppo frequente in questi contesti: l’effrazione delle cabine elettriche avviene per asportare i cavi di metallo prezioso, esponendo chi le compie a rischi altissimi e spesso fatali.
Non si esclude però che possa essersi trattato di un incidente fortuito: gli investigatori stanno valutando se l’uomo si fosse introdotto nella struttura in cerca di riparo dal freddo o per altri motivi, venendo poi a contatto accidentalmente con le apparecchiature sotto tensione.
DISPOSTA L’AUTOPSIA
Nonostante l’evidenza delle ustioni da folgorazione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma in ospedale per l’esame autoptico.
L’autopsia servirà a confermare se il decesso sia avvenuto istantaneamente per la scarica elettrica o se vi siano altre cause concomitanti che possano aver contribuito alla morte.
Al termine degli accertamenti medico-legali, la salma sarà restituita ai familiari per le procedure del riconoscimento formale e le esequie.
