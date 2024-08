Dramma a Pomezia: operaio albanese in condizioni critiche dopo caduta da 7 metri

Stamattina, giovedì 29 agosto, in un’azienda alle porte di Roma, si è consumata una tragedia che lascia col fiato sospeso. Un operaio di origine albanese è precipitato da un’impalcatura alta circa 7 metri, mentre svolgeva il suo turno di lavoro.

L’incidente, avvenuto intorno alle 10:30, è ancora avvolto nel mistero. Non sono chiare le cause che hanno portato alla caduta, ma le indagini sono già in corso per far luce su quanto accaduto.

L’uomo, dipendente della stessa azienda, ha riportato gravissimi traumi ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma, dove ora lotta tra la vita e la morte.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Pomezia, il gruppo dello Spresal e la Asl per avviare un’inchiesta.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, mentre l’intera comunità è col fiato sospeso in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dell’operaio.

