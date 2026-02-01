Dramma a Primavalle: uomo di 59 anni accusa un malore e muore in strada

Si è accasciato all’improvviso sull’asfalto, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti. L’allarme è scattato nella tarda serata di sabato 31 gennaio all’incrocio tra via Alessio Ascalesi e via Bernardo da Bibbiena, dove un uomo di 59 anni, romano, si è sentito male mentre stava camminando, crollando a terra senza più rialzarsi.

Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente le manovre di rianimazione.

Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile: per l’uomo non c’era già più nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti del Distretto Primavalle della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi accertamenti, mentre la Polizia Locale ha gestito il traffico per consentire le operazioni di soccorso ed evitare assembramenti.

Dai primi riscontri effettuati sul corpo non sono emersi segni di violenza. L’ipotesi più accreditata è quella di una morte per cause naturali, con ogni probabilità un arresto cardiaco fulminante che ha colto l’uomo all’improvviso.

Come previsto dalla prassi, la salma è stata affidata al medico necroscopo per gli accertamenti di rito, prima della restituzione ai familiari per le esequie.

