Dramma a Roma: 94enne muore in un incendio in zona Labaro

Tragedia questa mattina, 10 febbraio, in via Flaminia Nuova, di fronte alla stazione di Labaro. Un incendio ha avvolto un appartamento all’ultimo piano di una palazzina, trasformando in una trappola di fiamme l’abitazione di una donna di 94 anni, trovata senza vita dai soccorritori.

LE FIAMME EI SOCCORSI

Il rogo, scoppiato per causa ancora da accertare, ha rapidamente divorato l’abitazione, sprigionando un denso fumo visibile a grande distanza. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno domato le fiamme, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Nel caos dell’incendio, altre due persone sono state soccorse dal personale del 118: una di loro ha riferito una lieve intossicazione da fumo. Sul posto sono accorsi anche polizia, carabinieri e polizia locale, che ora indagano sulle cause dell’accaduto.

IPOTESI E INDAGINI

Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incendio: un corto circuito, un malfunzionamento o una distrazione fatale? Gli inquirenti esamineranno i resti carbonizzati dell’appartamento per chiarire cosa abbia scatenato il disastro.

