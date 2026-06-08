Dramma a Roma, precipita dal terrazzo a piazza del Monte di Pietà: morto un uomo di 78 anni

Tragedia nel cuore del centro storico della Capitale. Un uomo di 78 anni è morto nella mattinata di lunedì dopo essere precipitato da un edificio nella zona di piazza del Monte di Pietà, a pochi passi da via dei Giubbonari e dall’area di Campo de’ Fiori.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando alcuni passanti hanno notato il corpo dell’anziano sull’asfalto e hanno immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il 78enne sarebbe caduto dall’alto dopo aver raggiunto il terrazzo di un edificio della zona.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti avrebbero portato gli inquirenti a orientarsi verso l’ipotesi di un gesto volontario.

Nel corso dei rilievi sarebbe stato inoltre rinvenuto un messaggio lasciato dall’uomo, elemento che gli investigatori stanno valutando nell’ambito delle verifiche avviate per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Completate le operazioni sul luogo della tragedia, la salma è stata affidata ai familiari. Le indagini dei carabinieri proseguono per definire ogni aspetto della vicenda.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza