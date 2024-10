Dramma a Tor Bella Monaca: giovane precipita da un ponte, è in gravissime condizioni

Tragedia nella serata di ieri a Roma, quando un giovane di 25 anni è precipitato da un ponte in via del Fuoco Sacro, nella zona di Tor Bella Monaca.

Erano circa le 22:30 quando alcuni passanti hanno assistito all’inquietante scena: il ragazzo, originario della provincia di Frosinone, si sarebbe messo a cavalcioni sul parapetto del ponte prima di precipitare nel vuoto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il giovane, trovato in condizioni disperate, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime e resta in bilico tra la vita e la morte.

Le forze dell’ordine, allertate da numerose chiamate di cittadini preoccupati, sono giunte sul posto con diverse pattuglie. Le auto dei carabinieri hanno rapidamente circondato l’area, alimentando interrogativi tra i residenti, ignari dell’accaduto ma impressionati dal massiccio spiegamento di mezzi.

Secondo le prime testimonianze, si sospetta che possa trattarsi di un gesto volontario. Alcuni presenti avrebbero infatti visto il giovane sedersi sul bordo del ponte, in un gesto che ha immediatamente destato allarme.

Tuttavia, le indagini sono ancora in corso, e i carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione cosa sia successo in quegli attimi drammatici.

Un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando dietro di sé incredulità e angoscia.

