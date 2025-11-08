Dramma a Torpignattara: 82enne perde la vita dopo una caduta dalla sua abitazione

Tragedia nella mattinata di sabato 8 novembre in via Roberto Malatesta, nel quartiere Torpignattara-Pigneto. Una donna di 82 anni è stata trovata senza vita a terra, davanti alla palazzina in cui viveva.

L’allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe precipitata dal terzo piano della sua abitazione. Le forze dell’ordine intervenute sul posto stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario, ma gli accertamenti restano in corso per escludere altre possibilità.

La salma è stata successivamente trasportata all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.

