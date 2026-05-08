Dramma al Casilino, si sente male dopo l’overdose di farmaci: poliziotti lo rianimano nel salotto di casa

Un pomeriggio che stava per trasformarsi in dramma, una vita appesa a un filo e la prontezza di due agenti che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte.

È accaduto lo scorso 2 maggio nel cuore del quartiere Casilino, dove il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha strappato al suicidio un uomo ormai privo di sensi all’interno della propria abitazione.

L’allarme e la corsa contro il tempo

Tutto ha avuto inizio con una telefonata carica di angoscia alla Sala Operativa della Questura. A lanciare il grido d’aiuto è stata l’ex compagna dell’uomo: preoccupata dal silenzio prolungato e dall’impossibilità di mettersi in contatto con lui, la donna si è recata presso l’appartamento insieme al padre di quest’ultimo.

Una volta entrati, la macabra conferma dei peggiori timori: l’uomo giaceva immobile, circondato dai segni inequivocabili di un gesto estremo.

Alex ed Emanuele: gli eroi in divisa

In pochi minuti, una pattuglia del VI Distretto Casilino è giunta sul posto. Gli agenti Alex ed Emanuele sono stati accolti dal padre dell’uomo, in stato di shock, che li ha condotti nel salone.

La scena era critica: l’uomo era riverso sul divano, il volto esangue e una respirazione quasi impercettibile. Su un tavolino accanto, flaconi vuoti e pillole sparse raccontavano l’overdose farmacologica appena consumata.

Consapevoli che ogni secondo perso sarebbe stato fatale, i due poliziotti non hanno atteso l’arrivo dei sanitari. Hanno trasformato il salotto in una sala d’emergenza, avviando immediatamente le manovre di rianimazione.

Il miracolo del primo soccorso

In un’azione coordinata e instancabile, Alex ed Emanuele si sono alternati nel massaggio cardiaco e nella respirazione assistita. Durante i concitati minuti di soccorso, gli agenti sono riusciti anche a liberare le vie respiratorie dell’uomo, che erano rimaste ostruite, permettendogli di riprendere a respirare autonomamente, seppur debolmente.

Proprio in quel momento, il battito ha ripreso vigore, segnando il punto di svolta tra il tragico epilogo e la salvezza. Poco dopo, il personale del 118 è giunto nell’abitazione, stabilizzando l’uomo e trasportandolo d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Il valore della prossimità

L’episodio del Casilino non è solo un fatto di cronaca, ma la testimonianza di una professionalità che va oltre il controllo del territorio. La preparazione degli agenti nelle manovre di primo soccorso e il loro sangue freddo hanno permesso di scrivere un finale diverso per una storia che sembrava già segnata.

Per l’uomo, ora fuori pericolo, inizia un percorso di recupero; per Alex ed Emanuele, resta la consapevolezza di aver onorato nel modo più alto il proprio senso del dovere.

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