Dramma al posto di blocco a Cerveteri: carabiniera travolta da un’auto. La conducente: “avevo il vetro appannato”

Il buio, un vetro appannato e poi lo schianto che ha trasformato un normale posto di controllo in una serata di paura sul litorale laziale.

Ieri sera, intorno alle 21:00, una carabiniera scelta della Compagnia di Civitavecchia è stata travolta da un’auto a Campo di Mare, frazione di Cerveteri, mentre era in servizio in viale Benedetto Marini.

L’impatto è stato violentissimo, avvenuto sotto gli occhi increduli dei colleghi della militare. La donna è stata centrata in pieno da una Fiat Panda e sbalzata sull’asfalto per diversi metri.

Immediata la macchina dei soccorsi: data la gravità della dinamica, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Fortunatamente, secondo le ultime informazioni, la carabiniera non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica: un incidente fatale

A differenza di quanto accade in casi di resistenza, all’automobilista non era stato intimato l’alt.

La militare si trovava sulla carreggiata per le normali procedure di controllo quando è sopraggiunta la vettura.

Alla guida una ragazza italiana di 22 anni, che si è fermata subito dopo il sinistro, visibilmente sotto choc, per prestare i primi soccorsi.

La giustificazione: «Non l’ho vista»

La posizione della giovane conducente è ora al vaglio della Polizia Locale di Cerveteri, incaricata dei rilievi scientifici trattandosi a tutti gli effetti di un incidente stradale.

Agli agenti e ai colleghi della vittima, la ragazza avrebbe fornito una spiegazione drammatica nella sua semplicità: «Avevo il vetro appannato, non ho visto la sagoma sulla strada».

Indagini e viabilità

Mentre i sanitari del 118 stabilizzavano la militare prima del volo verso la Capitale, i caschi bianchi hanno gestito la viabilità su viale Marini, interdetto per consentire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta velocità della Panda e la visibilità effettiva al momento dello scontro.

La giovane automobilista è stata sottoposta ai test di rito per accertare l’eventuale presenza di alcol o sostanze nel sangue.

