Dramma alla Magliana: 70enne trovata morta in casa dopo giorni

Nessuno la vedeva da tempo, nessuno aveva sentito la sua voce. A intuire che dietro quel silenzio prolungato potesse nascondersi il peggio è stato il portiere dello stabile, che nella giornata di ieri giovedì 5 marzo, ha allertato i soccorsi facendo scattare il protocollo d’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Villa Bonelli, i medici del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto utilizzare l’autoscala per raggiungere la finestra del quarto piano di via dell’Impruneta, ed entrare nell’abitazione.

La scoperta nel letto

Una volta all’interno, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena straziante. Il corpo della 70enne, vedova e senza conviventi, era disteso sul letto in avanzato stato di decomposizione.

La casa, perfettamente in ordine, era chiusa dall’interno: un dettaglio che ha immediatamente escluso l’ipotesi di un’intrusione o di una rapina finita nel sangue.

Cause naturali e silenzio sociale

Secondo i primi rilievi effettuati dal medico legale, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Un malore improvviso, forse nel cuore della notte, che non le ha lasciato il tempo di chiedere aiuto.

La salma è stata già messa a disposizione della famiglia per le esequie, ma resta l’amaro in bocca per una morte avvenuta nel cuore di un quartiere popoloso senza che nessuno se ne accorgesse per giorni.

