Dramma alla stazione di Civitavecchia: giovane travolto dal treno

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, alla stazione ferroviaria di Civitavecchia. Dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in transito. L’episodio si è verificato intorno alle 17:00 al binario 3, sotto gli occhi di numerosi passeggeri in attesa.

Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio non è riuscito a fermarsi in tempo nonostante il tentativo di frenata del macchinista. L’impatto è stato fatale.

Accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti la Polizia Ferroviaria, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L’area è stata immediatamente transennata per consentire gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. In base alle prime informazioni e ad alcune testimonianze raccolte sul posto, l’ipotesi al vaglio è quella di un gesto volontario.

L’identità della vittima non è stata ancora resa nota, in attesa del riconoscimento ufficiale e della comunicazione ai familiari.

Pesanti ripercussioni sulla circolazione

L’incidente ha avuto conseguenze rilevanti sul traffico ferroviario. Rete Ferroviaria Italiana ha disposto la sospensione della circolazione nel tratto interessato per consentire i rilievi, con pesanti ripercussioni sulla linea Roma–Pisa.

I treni Regionali, Intercity e Alta Velocità hanno accumulato ritardi fino a due ore. Diverse corse regionali sono state cancellate o limitate, mentre tra Ladispoli e Civitavecchia sono stati attivati bus sostitutivi per assistere i viaggiatori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.