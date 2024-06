Dramma all’Appio Latino: uomo si cosparge di liquido Infiammabile e si da Fuoco

Questa mattina, venerdì 28 giugno, il tranquillo parco di Villa Lais, nel quartiere Appio Latino, è stato teatro di una scena drammatica. Un uomo senza dimora si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco, suscitando orrore e incredulità tra i passanti.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10:30 nei pressi di via Paolo Albera 50. Alcuni coraggiosi passanti, senza esitazione, si sono precipitati a spegnere le fiamme, riuscendo a salvare l’uomo da un destino tragico.

Nonostante le gravi ustioni su gran parte del corpo, la vittima è rimasta cosciente e ha potuto essere trasportata d’urgenza all’ospedale dai sanitari del 118, in codice rosso. Fortunatamente, sembra che la sua vita non sia in pericolo.

Sul luogo del dramma sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione Tuscolana e della compagnia di piazza Dante.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulle circostanze dell’incidente. Al momento, le indagini indicano che l’uomo abbia agito da solo, senza il coinvolgimento di terzi. I motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto così estremo rimangono tuttora sconosciuti.

