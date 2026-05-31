Dramma sfiorato a via delle Valli, litiga col fidanzato e cammina sui binari dell’Alta Velocità: salvata 21enne

Un dramma familiare che ha rischiato di trasformarsi in tragedia sui binari della ferrovia, sventato soltanto grazie al coraggio e alla prontezza di riflessi dei militari dell’Arma.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno portato a termine un delicatissimo intervento di salvataggio all’altezza di via delle Valli, traendo in salvo una ragazza romana di 21 anni che vagava in gravissimo pericolo lungo la linea ferroviaria dell’Alta Velocità.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17:30, quando alla centrale operativa del 112 è giunta una segnalazione d’emergenza da parte di alcuni passanti, allarmati dalla presenza di una figura umana che camminava a piedi nudi e in evidente stato di choc lungo la massicciata, a ridosso dei binari dove i convogli viaggiano a ridosso dei duecento chilometri orari.

Il blitz oltre le recinzioni e il blocco in extremis

Le pattuglie del Radiomobile sono confluite sul posto nel giro di pochi minuti. Gli investigatori hanno subito accertato che la giovane si trovava in una condizione di totale alterazione psicofisica, causata da una violentissima discussione scoppiata poco prima con il proprio compagno.

In preda all’esasperazione, la ventunenne aveva scavalcato le barriere protettive introducendosi nella zona tecnica della ferrovia con probabili intenti suicidi.

I Carabinieri, compresa l’imminenza del pericolo e la minaccia del passaggio imminente di un treno, non hanno esitato: hanno scavalcato a loro volta la recinzione protettiva metallica e si sono mossi con estrema cautela tra i binari.

Muovendosi nell’ombra, i militari hanno sfruttato un momento di distrazione della giovane — che continuava a camminare in stato confusionale — riuscendo a cingerla ai fianchi, a bloccarla e a trascinarla di peso fuori dalla linea di pericolo, proprio a ridosso delle barriere di sicurezza.

Il trasferimento d’urgenza al Pertini

Una volta messa in sicurezza all’interno del perimetro stradale e calmata dai militari, la ragazza è stata immediatamente affidata alle cure dell’equipe medica del 118, giunta sul posto con un’ambulanza e un’automedica.

La ventunenne è stata trasferita d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Sandro Pertini”, dove è stata ricoverata in codice rosso per via del profondo stato di shock psicologico subito.

Sulla vicenda i militari hanno aperto un fascicolo informativo, ascoltando anche il compagno della giovane per ricostruire i dettagli della lite che ha quasi provocato la tragedia.

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