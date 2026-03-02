Droga a Tor Bella Monaca, arrestato un pusher di 15 anni. Sequestrato un chilo di stupefacenti

Un bilancio pesante quello dell’ultima operazione dei militari: cinque arresti, 91 persone identificate e circa un chilogrammo di sostanze stupefacenti sottratte al mercato illegale.

Il dato più allarmante emerge dall’arresto effettuato dai Carabinieri di Tor Vergata: un ragazzino romano di soli 15 anni è stato sorpreso mentre spacciava hashish in strada. Per lui si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza “Virginia Agnelli”.

L’arsenale di via dell’Archeologia

Il cuore dell’operazione è stato il quadrilatero di via dell’Archeologia, dove i controlli hanno portato a una raffica di arresti in poche ore:

Il 19enne e il 22enne: Entrambi romani, trovati rispettivamente con 123 grammi di hashish e marijuana il primo, e 32 dosi di “fumo” il secondo.

La pista internazionale: Due cittadini tunisini di 27 e 25 anni sono finiti in manette. Uno di loro nascondeva 19 involucri di crack e diverse dosi di cocaina, insieme a 260 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il “tesoro” in via Atteone: 600 grammi di cocaina in auto

Il colpo più duro alle organizzazioni criminali è arrivato quasi per caso in via Atteone. Grazie alla segnalazione di un cittadino per un presunto furto su un’auto, i militari hanno ispezionato un veicolo sospetto.

All’interno non c’erano ladri, ma un vero deposito itinerante: 636 grammi di cocaina, già suddivisi in 439 dosi pronte per essere vendute.

Una quantità che, sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

I numeri della prevenzione

Oltre agli arresti, tutti già convalidati dall’Autorità Giudiziaria, il dispositivo di sicurezza ha permesso di:

Controllare 62 veicoli.

Segnalare alla Prefettura due assuntori di droga.

Sequestrare complessivamente circa 647g di cocaina e oltre 200g tra hashish, crack e marijuana.

