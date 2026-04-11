Droga ad Ardea: fermato spacciatore 25enne. Dopo la convalida scatta l’espulsione dall’Italia

Un controllo mirato nelle vie centrali del comune del litorale ha portato all’arresto di un 25enne, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in flagrante mentre gestiva una piccola piazza di spaccio “itinerante”.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno monitorato i suoi movimenti, intervenendo proprio nel momento dello scambio.

Lo scambio e il blitz

La scena si è consumata in pochi istanti: il giovane ha parcheggiato l’auto ed è stato subito avvicinato da un 58enne romano, arrivato a piedi per acquistare una dose di cocaina in cambio di contanti.

I militari, che osservavano la scena a breve distanza, sono usciti allo scoperto bloccando entrambi:

L’acquirente: È stato sanzionato amministrativamente per uso personale; la dose appena comprata è stata sequestrata.

Il pusher: È stato trovato in possesso di altre dosi di cocaina e hashish, oltre a un bilancino di precisione nascosto nel veicolo.

La decisione del Giudice: espulsione immediata

Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza della Stazione di Anzio, il 25enne è comparso davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

Oltre alla convalida dell’arresto per spaccio, il Giudice ha emesso un provvedimento drastico: l’espulsione dal territorio nazionale.

Subito dopo l’udienza, i Carabinieri hanno preso in consegna l’uomo per il trasferimento forzato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Brindisi, dove attenderà il completamento delle procedure per l’allontanamento definitivo dall’Italia.

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