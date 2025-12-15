Droga e armi a Tor Bella Monaca: blitz dei Carabinieri, quattro arresti e sequestri per 3 chili di stupefacenti

Un quartiere passato al setaccio, controlli mirati e un bilancio pesante: droga, armi clandestine e contanti.

È il risultato di una serie di operazioni antidroga condotte negli ultimi giorni dai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, che hanno portato all’arresto di quattro persone, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

Nel corso dei servizi, i militari hanno sequestrato circa tre chilogrammi di droga – tra cocaina, crack e hashish – una pistola Beretta con matricola abrasa, dieci munizioni calibro 9×21, oltre 4.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e tutto il necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Il colpo più significativo è scattato in via Santa Maria Salina, in tarda serata. Qui i Carabinieri hanno notato un 28enne romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, aggirarsi con atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Da lì la decisione di approfondire: la perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha fatto emergere un vero e proprio deposito della droga.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 2,2 chili di cocaina, suddivisi in sette involucri, una pistola Beretta con matricola abrasa già carica con dieci colpi, oltre 4.025 euro in contanti, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 350 grammi di mannitolo, sostanza comunemente utilizzata per “tagliare” la cocaina.

Nella stessa serata sono scattati altri tre arresti. In via Gabbiani è finito in manette un 25enne tunisino, senza fissa dimora, trovato con 108 grammi di crack suddivisi in 240 dosi e hashish.

In largo Ferruccio Mengaroni, invece, i militari hanno colto sul fatto un 22enne marocchino mentre cedeva dosi di cocaina a un giovane acquirente, poi segnalato alla Prefettura.

Sempre in via Gabbiani è stato fermato un 43enne romano, a bordo di un’auto a noleggio, con 15 grammi di cocaina già divisi in dosi e 250 euro in contanti.

Tutti e quattro gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

