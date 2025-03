Droga e degrado nell’ex borghetto: scatta l’operazione della Polizia, arrestati due pusher

All’alba di ieri, la Polizia di Stato ha fatto scattare un’operazione lampo nell’area dell’ex borghetto di via dell’Acqua Bullicante, un angolo degradato da tempo segnalato dai residenti come epicentro di un giro di droga.

Tra baracche fatiscenti e costruzioni abbandonate, gli agenti del Commissariato Porta Maggiore hanno sorpreso due uomini, un 25enne guineano e un 44enne del Bangladesh, intenti a gestire una vera e propria “piazza” dello spaccio, ben nascosta tra la vegetazione.

Il blitz e l’arresto in flagranza

Dopo giorni di appostamenti e pedinamenti, gli investigatori hanno raccolto prove decisive: immagini inequivocabili che mostrano il continuo via vai di clienti, che si avvicinavano a un cancello per ritirare la dose richiesta attraverso le sbarre.

Quando la polizia ha fatto irruzione, i due pusher hanno tentato una fuga disperata, cercando rifugio in uno degli edifici abbandonati del borghetto. Inutile il tentativo di nascondersi: gli agenti li hanno bloccati in pochi istanti e arrestati in flagranza di reato.

22 persone identificate e due espulsioni

Oltre ai due spacciatori, nell’area sono state trovate 22 persone che occupavano abusivamente gli edifici in rovina.

Tutti sono stati condotti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per verificare la loro posizione sul territorio nazionale.

Per due di loro è scattata l’espulsione immediata, con trasferimento al CPR di Palazzo San Gervasio in attesa del rimpatrio.

Gli occupanti abusivi dovranno rispondere di invasione di terreni ed edifici, con una dettagliata informativa che verrà inviata alla Procura della Repubblica.

Bonifica e messa in sicurezza dell’area

Le autorità hanno annunciato che l’area verrà bonificata e messa in sicurezza, ponendo fine a una situazione di degrado e criminalità che da tempo preoccupava i residenti.

