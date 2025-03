“Droga e denaro altrimenti vi arrestiamo”. Finti carabinieri minacciano alcuni ragazzi

Un’operazione da far tremare i polsi si è svolta l’altra sera nella zona di Due Ponti a Roma. Due uomini di 40 e 45 anni, fingendosi carabinieri, hanno fermato un’auto con cinque ragazzi a bordo, minacciandoli con dure ritorsioni penali se non avessero soddisfatto la singolare richiesta dei malintenzionati: “Sigarette, soldi e droga, altrimenti vi arrestiamo”.

Il piano, tuttavia, non è andato come previsto. Uno dei ragazzi, accorgendosi della situazione e dei movimenti sospetti degli aggressori, è riuscito a fuggire, ma per gli altri non c’è stata alcuna possibilità di evadere. I finti carabinieri, infatti, hanno circondato il veicolo e, con violenza, hanno aggredito i giovani a calci e pugni.

Nel frattempo, mentre la paura cresceva, uno dei passeggeri è riuscito a chiamare il 112, ma il conducente, fortunatamente, è riuscito a liberarsi dall’accerchiamento e a mettere in moto l’auto, fuggendo a tutta velocità.

Gli agenti del XV Distretto di Ponte Milvio, dopo aver ricevuto la chiamata d’emergenza e raccogliendo le informazioni cruciali dai ragazzi, tra cui la descrizione dettagliata dei due malviventi e il numero della targa dell’auto, si sono messi immediatamente sulle loro tracce.

Le ricerche hanno portato a un intervento tempestivo: a pochi isolati di distanza, sono stati intercettati i due finti carabinieri, arrestati in flagranza di reato.

Entrambi sono stati accusati di tentata rapina, e i ragazzi, seppur scossi, sono stati prontamente soccorsi e assistiti dalle forze dell’ordine.

L’incidente, seppur drammatico, si è concluso con successo grazie alla prontezza dei giovani e alla tempestiva risposta della Polizia.

