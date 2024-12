Droga e documenti rubati: 44enne e 45enne fermati dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato due uomini, in distinti episodi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I soggetti coinvolti sono un 44enne italiano e un 45enne egiziano, entrambi disoccupati e con precedenti penali.

Durante un controllo di routine su un veicolo nei pressi di Corso Italia, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha scoperto che il passeggero aveva precedenti specifici in materia di droga.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento di 19 bustine di crack (circa 4 grammi).

Inoltre, presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno trovato uno zaino contenente documenti appartenenti a una persona che ne aveva denunciato il furto.

La droga è stata sequestrata, i documenti restituiti al legittimo proprietario e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

In un’operazione separata, i Carabinieri hanno notato un uomo intento a nascondere una bustina dentro un mattone in Corso Italia.

Dopo aver recuperato il contenuto, sono state trovate 28 dosi di crack (circa 6 grammi). L’uomo è stato trattenuto in caserma per il giudizio direttissimo.

In seguito alla convalida degli arresti, il giudice ha disposto per entrambi i soggetti l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.

La droga sequestrata sarà utilizzata come prova nelle indagini.

