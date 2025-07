Droga e fuochi d’artificio in casa: arrestato 26enne a Pomezia

Tenta di disfarsi della droga lanciandola dal balcone, ma viene arrestato. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno fermato un 26enne romano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e fuochi d’artificio detenuti illegalmente.

L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione dei militari della Stazione Divino Amore, che da tempo tenevano d’occhio l’abitazione del giovane in via dei Papiri.

Alla vista dei Carabinieri, il 26enne ha provato invano a liberarsi della droga, lanciando dal balcone 17 involucri contenenti cocaina e crack, per un totale di circa 6 grammi.

La perquisizione all’interno dell’appartamento ha portato a scoperte ancora più significative: una pianta di marijuana alta 40 cm, materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 3.000 euro in contanti, suddivisi in banconote da 20 e 50 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Ma non è tutto: in casa il giovane deteneva anche 18 pacchi di fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 10 kg, in violazione delle normative sulla sicurezza.

Il 26enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.

