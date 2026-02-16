Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Droga e migliaia di euro in contanti: arrestata giovane coppia ai Castelli

Sequestrati oltre un chilo e mezzo di hashish, cocaina e la rara variante "Wax". Confiscati oltre 5.000 euro

Redazione - 16 Febbraio 2026

Un appartamento trasformato in centro di stoccaggio e distribuzione di droga nel cuore dei Castelli. I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 24enne di Albano Laziale e una 22enne di Anzio, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile insieme ai militari della Stazione di Cecchina, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e di oltre 5mila euro in contanti.

Pedinamenti e appostamenti: così è scattato il blitz

L’intervento è il risultato di un’attività investigativa mirata. I militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione in uso alla coppia, con un via vai ritenuto compatibile con un’attività di spaccio.

Dopo alcuni giorni di osservazione e raccolta di elementi, è scattata la perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno trovato la droga già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato locale.

Il sequestro: hashish, cocaina e WAX

Nel dettaglio, sono stati rinvenuti:

  • 16 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,6 chilogrammi;

  • 135 grammi di cocaina suddivisi in due involucri;

  • una dose di WAX, potente concentrato di cannabis ad altissimo contenuto di THC;

  • 5.415 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il materiale è stato posto sotto sequestro.

La decisione del Tribunale

Dopo l’arresto in flagranza, i due giovani sono stati condotti davanti al Tribunale di Velletri.

Il giudice ha convalidato il fermo, ritenendo gravi gli indizi a loro carico, e ha disposto la confisca immediata della somma di denaro sequestrata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati