Droga e migliaia di euro in contanti: arrestata giovane coppia ai Castelli

Un appartamento trasformato in centro di stoccaggio e distribuzione di droga nel cuore dei Castelli. I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 24enne di Albano Laziale e una 22enne di Anzio, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile insieme ai militari della Stazione di Cecchina, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e di oltre 5mila euro in contanti.

Pedinamenti e appostamenti: così è scattato il blitz

L’intervento è il risultato di un’attività investigativa mirata. I militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione in uso alla coppia, con un via vai ritenuto compatibile con un’attività di spaccio.

Dopo alcuni giorni di osservazione e raccolta di elementi, è scattata la perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno trovato la droga già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato locale.

Il sequestro: hashish, cocaina e WAX

Nel dettaglio, sono stati rinvenuti:

16 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,6 chilogrammi;

135 grammi di cocaina suddivisi in due involucri;

una dose di WAX , potente concentrato di cannabis ad altissimo contenuto di THC;

5.415 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il materiale è stato posto sotto sequestro.

La decisione del Tribunale

Dopo l’arresto in flagranza, i due giovani sono stati condotti davanti al Tribunale di Velletri.

Il giudice ha convalidato il fermo, ritenendo gravi gli indizi a loro carico, e ha disposto la confisca immediata della somma di denaro sequestrata.

