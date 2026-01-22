Droga e munizioni in casa: arrestato spacciatore a Velletri

I militari della Guardia di Finanza, tenevano d’occhio quell’abitazione da giorni. Troppe persone entravano e uscivano a ogni ora, un segnale inequivocabile che ha spinto i finanzieri a far scattare la perquisizione domiciliare nelle scorse ore.

Il “market” delle sostanze stupefacenti

All’interno dell’appartamento, le Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri hanno scoperto una vera e propria base logistica per il confezionamento delle dosi.

Il bilancio del sequestro evidenzia la varietà dell’offerta destinata al mercato locale: 19 grammi di cocaina purissima, circa 112 grammi di marijuana, e oltre 5 grammi di hashish. Trovate anche sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale per sigillare le dosi.

Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita, e alcune cartucce per armi detenute senza alcuna autorizzazione, elemento che ha aggravato la posizione dell’indagato.

Arresti domiciliari e indagini

L’uomo è stato tratto in arresto con la doppia accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.