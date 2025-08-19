Droga in lattina consegnata a domicilio. Arrestata 61enne

Cocaina nascosta all’interno di lattine di bibite gassate modificate ad arte per ricavare dei doppi fondi utili da contenere le dosi giornaliere da smistare ai clienti di turno.

Consegne a domicilio che una donna di 61 anni gestiva a bordo di una Fiat Panda, portando la droga ai suoi clienti di Roma nord. La spacciatrice è stata scoperta e bloccata dagli agenti del XV distretto Ponte Milvio.

Tutto è nato nel corso delle sue consegne a domicilio, quando la sua auto è stata fermata dall’alt della polizia nei pressi di Corso Francia.

Fin dai primi istanti del controllo, la donna è apparsa visibilmente tesa. La motivazione del suo nervosismo è emersa dalla perquisizione della vettura, al cui interno sono state trovate due lattine di bibite modificate.

La 61enne aveva ingegnato una doppia apertura a scatto per inserire e prelevare a piacimento la droga semplicemente svitando il coperchio “di riserva”. All’interno delle due bibite “stupefacenti”, gli agenti hanno rinvenuto sei involucri di cocaina. Altri quattro, invece, erano nascosti nel vano oggetti.

Nello zaino della donna erano custoditi anche circa 2000 euro in contanti. Per la pusher è scattato immediatamente l’arresto, successivamente convalidato. È gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.