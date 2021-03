Due grandi fiabe per bambini

Proseguono gli appuntamenti con “Le fiabe per la nostra infanzia”, proposti su Zoom, a ricreare direttamente nel salotto di casa l’atmosfera del teatro, dando anche l’occasione ai bambini di incontrarsi, accorciando le distanze. L’adattamento e la regia di entrambi gli spettacoli sono curati da Valeria Freiberg. Protagonisti gli attori e i musicisti della Compagnia Teatro A / Associazione Ariadne, tra cui Maddalena Serratore (voce narrante), Camilla Mirtoni (chitarra elettrica) e Tommaso Castronuovo (chitarra acustica).

Giovedì 11 marzo alle ore 17 torna sulla scena virtuale “Il viaggio meraviglioso di Nils”. Una pièce multimediale che coniuga teatro di prosa, musica dal vivo, immagini digitali e gioco per raccontare il viaggio straordinario del piccolo Nils Holgersson. Si racconta la storia del ragazzino Nils, pigro e disobbediente che viene trasformato in uno gnomo. Maltrattato dagli animali della fattoria, spicca il volo sul dorso di Martin, una grossa oca domestica che si accoda ad uno stormo di oche selvatiche. Il fantastico viaggio si trasforma in un pretesto per una riflessione ed un cambiamento che il bimbo vive dentro se stesso.

Hanno aderito all’iniziativa i bambini del centro culturale Punto Luce nelle città di Potenza e dell’Aquila. Si tratta di un progetto di Save the Children per combattere la povertà educativa nelle periferie.

Domenica 14 marzo alle ore 17 è rappresentata la favola C’era una volta Karlsson, ispirata al testo della scrittrice svedese Astrid Lindgren, nota autrice di Pippi Calzelunghe.

Karlsson abita in una casetta sul tetto. Ha un’elica sulla schiena e può volare in alto. Avere Karlsson per amico è una fortuna. È un giovane particolare. Ha un’anima vivace e birichina. È capace di essere allo stesso tempo timido e vanitoso, capriccioso e affettuoso, tutto ciò che paradossalmente riempie il mondo interiore di un bambino.

Il linguaggio della fiaba è molto ricco. Propone agli attori lo spazio d’azione sospeso tra poesia e incantesimo. A corredo della rappresentazione ci sono anche immagini animate proiettate a ricreare atmosfere fiabesche in cui i bimbi possono immergersi.

INFO

Necessaria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo ateatro.assariadne@gmail.com

al momento della prenotazione e dell’avvenuto pagamento del biglietto sarà inviato un link a cui collegarsi.

Costo: 2,50€ a persona

INFO:

http://compagniateatroa.it

https://www.paypal.com/paypalme/CompagniaTeatroA