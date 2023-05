Due incendi ai cavi di fibra ottica in zona Tiburtina

Ieri, giornata nera per i quartieri adiacenti via Tiburtina: due incendi a distanza di circa due chilometri hanno inondato l’abitato facendo preoccupare i residenti. A fine mattinata, intorno alle tredici, una consistente colonna di fumo nero si è alzata da un tombino nel tratto di via Tiburtina tra la stazione ferroviaria e il muro del cimitero del Verano. A prendere fuoco i cavi interrati della fibra ottica. Sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con l’ausilio del Carro rilevamento chimico radioattivo e il carro schiuma. Il denso fumo nero, fuoriuscito dai tombini, ha costretto alla momentanea chiusura della via Tiburtina in entrambe le direzioni. Inevitabili le ripercussioni sulla mobilità veicolare della zona con code e traffico intenso in direzione del GRA.

Un secondo rogo è divampato intorno alle 19,00 nei pressi di Colli Aniene e la concomitanza con il precedente ha indotto molti a pensare che ci fosse una relazione tra i due eventi. A bruciare sarebbero stati dei rifiuti abbandonati e sterpaglie nella zona dell’ex pista del ghiaccio all’inizio di via Grotta di Gregna all’incrocio con via degli Alberini. Abbiamo usato il condizionale perchè la grossa nuvola di fumo nero che si è alzata dal rogo induce a pensare che qualcosa d’altro ha alimentato la combustione. Ma per sapere cosa dobbiamo attendere le comunicazioni dei vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito ma resta da capire come è scaturito il rogo. Non dimentichiamo che ultimamente Colli Aniene è stata colpita da altri due incendi (l’ex bar Dolce e Salato e i veicoli del parcheggio interno dell’ufficio postale) di cui l’ultimo almeno sembra di origine dolosa.