Duplice intervento della Polizia Locale nella notte per veicoli in fiamme

Roma, San Lorenzo e Piazza dei Carracci – Una notte di paura e adrenalina per le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, chiamate a fronteggiare due incendi di veicoli a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Il primo allarme è scattato intorno alle 22:00 di sabato 16 agosto in via del Castro Laurenziano, nel cuore del vivace quartiere di San Lorenzo. Un’auto in sosta ha preso improvvisamente fuoco e le fiamme minacciavano di propagarsi rapidamente alle auto vicine.

Grazie all’intervento immediato delle pattuglie, l’area è stata messa in sicurezza e i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare l’incendio, limitando i danni a due veicoli.

Solo qualche ora dopo, intorno alle 4:00 della notte, un nuovo allarme: cinque auto in fiamme in Piazza dei Carracci. Ancora una volta, l’azione tempestiva dei caschi bianchi, insieme ai Vigili del Fuoco, ha circoscritto l’incendio, evitando conseguenze peggiori a cose e persone.

Le cause dei roghi e un eventuale collegamento tra i due episodi sono al vaglio delle autorità, che stanno svolgendo accertamenti approfonditi.

Una notte movimentata che, però, si è conclusa senza vittime grazie alla prontezza degli agenti della Polizia Locale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.