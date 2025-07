Duplice omicidio a Villa Pamphili, Francis Kaufmann sceglie il silenzio davanti al giudice

Un silenzio glaciale ha avvolto oggi la sala dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice orrore che ha scosso Roma lo scorso 7 giugno — la morte della figlia di appena 11 mesi, Andromeda, e il presunto omicidio della compagna Anastasia Trofimova — ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

L’interrogatorio si è svolto alla presenza del giudice per le indagini preliminari, del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e del sostituto procuratore Antonio Verdi, titolari dell’inchiesta che punta a ricostruire le ultime, drammatiche ore di vita delle due vittime, i cui corpi sono stati rinvenuti tra i sentieri di Villa Pamphili, cuore verde della Capitale.

Kaufmann, cittadino statunitense, è stato estradato dalla Grecia e consegnato alle autorità italiane lo scorso venerdì. L’arrivo a Roma è stato tutt’altro che tranquillo: scortato dalla polizia, l’uomo avrebbe dato in escandescenze, urlando di essere stato picchiato sia dagli agenti greci che da quelli italiani. Dopo alcuni accertamenti medici effettuati al Policlinico Tor Vergata, è stato trasferito a Rebibbia, dove ora è detenuto in regime di massima sorveglianza.

Gli inquirenti italiani non hanno dubbi: per il pm Verdi e il procuratore aggiunto Cascini, Kaufmann sarebbe responsabile non solo della morte della piccola Andromeda, ma anche dell’omicidio di Anastasia, la compagna. Un’accusa pesante, che al momento non è ancora stata formalmente dimostrata, ma che sarà al centro delle prossime fasi investigative.

Le indagini proseguono serrate: tra perizie, esami medico-legali e testimonianze, si cerca di fare luce su una vicenda dai contorni ancora oscuri.

