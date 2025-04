Duplice omicidio al Pigneto. Spari e l’esecuzione in strada: morti un uomo e una donna

Una notte di sangue e paura al Pigneto. Sono da poco scoccate le 23:00 di lunedì 14 aprile, quando due persone sono state uccise in un agguato a colpi di pistola.

Un uomo e una donna, Zhang Dayong, 53 anni, e Gong Xiaoqing, 38 anni, erano appena rientrati a casa, in bicicletta, quando si sono trovati di fronte a un’esecuzione spietata. L’accaduto, sotto la sopraelevata della tangenziale, a pochi passi dalla loro abitazione, in via Prenestina.

Un suono secco, due colpi alla testa. Zhang e Gong sono crollati, morti sul colpo, senza poter reagire. Due killer, a bordo di una moto, si sono avvicinati con freddezza e, con precisione letale, hanno sparato.

Poi, in un battito di ciglia, sono fuggiti nel buio della notte, lasciando dietro di sé solo silenzio e sangue. Un omicidio tanto brutale quanto misterioso, avvenuto in una zona che, a quell’ora, sembrava tranquilla.

Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto. La zona è stata transennata, ma ormai era troppo tardi.

I carabinieri hanno cominciato a raccogliere le prove, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali circostanti.

Ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Chi ha sparato, e soprattutto perché? È questa la domanda che aleggia nell’aria.

Zhang e Gong vivevano nel palazzo di fronte al luogo dell’agguato, un quartiere che da sempre ha ospitato una vivace comunità cinese, ora sotto shock.

La violenza di quella notte sembra non avere spiegazioni apparenti. È un delitto mirato, o si tratta di un regolamento di conti legato a vicende poco chiare? Le piste sono molte, ma la verità è ancora lontana.

I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, ma il fatto che il colpo sia stato eseguito con una moto, a velocità, lascia pensare a una premeditazione. I sospetti si addensano, ma niente è certo.

Le indagini sono in corso, e la speranza di scoprire la verità si fa più forte con ogni ora che passa. Chi ha ucciso Zhang e Gong lo ha fatto con una fredda determinazione. Ma il mistero che si cela dietro a questo duplice omicidio è ancora tutto da svelare.

