Durante un controllo si rifiuta di esibire i documenti, e scaglia cane di grossa taglia contro gli agenti

Stavano svolgendo uno dei consueti controlli a contrasto del degrado in zona Colli Albani, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del VII Gruppo Appio, quando, durante alcuni accertamenti su caravan e roulotte presenti in via dei Cessati Spiriti, un uomo di 35 anni, fermato per le procedure di identificazione, si è rifiutato di esibire i documenti, oltraggiando e inveendo contro gli operanti, con l’ausilio di un cane di grossa taglia.



Il personale, appartenente al Reparto Nae ( Nucleo Assistenza Emarginati), ha proceduto all’arresto del 35enne, di nazionalità romena, già noto alle forze di polizia. Diversi i precedenti penali emersi a suo carico.

Per tale ragione, all’esito del processo con rito direttissimo, che ha avuto luogo ieri, l’Autoritá Giudiziaria ne ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.

