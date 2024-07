Duro colpo ai ladri d’appartamento: 4 arrestati e un “chiavista” georgiano sgominato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato 4 ladri d’appartamento e scoperto un abile “chiavista” georgiano che confezionava chiavi per svaligiare le case dei romani.

I segugi del VII Distretto San Giovanni sono intervenuti in via Acaia dopo una segnalazione di persone all’interno di un appartamento. Colti in flagranza, due uomini italiani di 56 e 60 anni sono stati arrestati per tentato furto aggravato. Tra i loro arnesi da scasso, anche 2 spille d’oro e 3 orologi d’argento, già riconosciuti dal proprietario.

Un georgiano di 50 anni, già ricercato per un tentato furto aggravato del 2022, è stato invece arrestato dagli agenti del commissariato Vescovio.

Il suo arsenale comprendeva una smerigliatrice elettrica, grimaldelli, lame di chiavi “europee” e attrezzi da scasso.

Ma il suo pezzo forte erano le sue abilità: confezionava chiavi ad hoc per i ladri romani, garantendo loro un accesso facile e veloce alle abitazioni.

Un’operazione certosina degli investigatori, con pedinamenti e appostamenti, ha permesso di ricostruire le sue mosse e incastrarlo.

L’uomo, già noto con diversi alias, è stato trovato in possesso di moderne attrezzature per la duplicazione di chiavi, capaci di aprire anche le serrature più sofisticate.

Non solo furti: il georgiano è risultato anche l’autore di una rapina aggravata a Guidonia Montecelio lo scorso 23 aprile.

Denunciato per possesso di attrezzi da scasso e tentato furto in abitazione, è stato tradotto in carcere per scontare la pena per la rapina e l’ordinanza di custodia cautelare.

