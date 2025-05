E’ festa per l’ultima in casa di Ranieri

La Roma batte in casa 3-1 il Milan nella giornata di Mister Ranieri e visti i risultati delle altre squadre conquista un posto nell’Europa del prossimo anno, sarà solo l’ultima giornata a decidere che tipo di competizione sarà.

Ranieri all’ultimo deve fare a meno anche di Dovbyk oltre che dei lungo degenti Dybala e Pellegrini e schiera un 3-5-2 con Svilar in porta, Celik, Mancini, Ndika in difesa, centrocampo con Soulé, Cristante, Paredes, Koné e Angelino, Saelemakers in appoggio a Shomorodov.

La Roma parte benissimo, il duo Soulé-Saelemakers mette subito in crisi la difesa rossonera che manda la palla in corner. Calcio d’angolo battuto perfettamente da Soulé che trova in area il capitano di giornata Mancini che di testa la butta dentro: 1-0. La partita tatticamente, in teoria, si mette bene con la Roma in controllo a cercare il contropiede. Il Milan non demorde ma al 20′ altro episodio favorevole alla Roma. In mezzo all’area romanista Mancini trattiene un po’ il centravanti avversario Gimenez che con arbitro girato da una gomitata allo stomaco al difensore giallorosso che cade a terra anche un po’ esagerando. Il VAR vede tutto e chiama l’arbitro che inevitabilmente espelle il rossonero, quindi la Roma va in vantaggio anche come numero di uomini in campo. Questa situazione favorevolissima da troppa tranquillità alla squadra che pensa di portare fino alla fine il risultato non giocando praticamente più. Il Milan pian piano prende coraggio e si affaccia sempre più nella metà campo giallorossa sfruttando soprattutto gli errori di impostazioni del centrocampo e della difesa della Roma. Al 39′ arriva il gol del Milan. Gran palla di Pulisic per Jimenez, colpevolmente dimenticato prima da Soulé e poi da Celik, ribattuta del sempre bravo Svilar, arriva Joao Felix che aveva fino ad ora segnato un solo gol e proprio contro la Roma e segna il pareggio: 1-1. La Roma subisce il contraccolpo ma riesce ad andare al riposo senza subire un altro gol per cercare di riordinare le idee.

Nel secondo tempo la Roma entra più affamata anche grazie al cambio tattico operato da Ranieri che cambia la Roma in un 4-3-3 con il tridente Soulé-Shoumorodov-Saelemakers e pressa subito il Milan che si chiude dietro e prova a ripartire. La partita non si sblocca, Shomorodov è solo la davanti e anche i dribbling di Soulé e Saelemakers non trovano sbocchi e allora il gol arriva da calcio piazzato. Al 58′ punizione da fuori area dallo spigolo sinistro dell’area del Milan, batte Paredes che spara un tiro rasoterra perfetto che si infila all’angolo basso alla destra del portiere Maignan: 2-1. Iniziano i cambi, molto offensivo il Milan alla ricerca del pareggio, mentre per la Roma escono Soulé stanchissimo e Paredes stanco e ammonito per Rensch e Gourna-Duat. Il Milan si butta avanti e riesce ad essere pericoloso solo una volta con Leao, ma Svilar compie l’ennesimo miracolo in uscita bassa.

Escono anche Shomorodov e Saelemakers per Baldanzi ed El Shaarawy proprio per chiudere in contropiede e Ranieri come al solito indovina la mossa. 87′ lancio per Angelino che si invola sulla fascia sinistra, palla al centro che Maignan ribatte, arriva El Shaarawy che tira ma il portiere rossonero ribatte di nuovo ma stavolta la palla arriva sulla lunetta dell’area di rigore a Cristante che prende la mira e trafigge per la terza volta il Milan che chiude la partita 3-1 con il triplice fischio al 93′ che fa partire la festa.

La Roma riesce stasera a compiere una vera impresa sportiva. Ventesimo risultato utile in ventuno partite con 15 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta e Europa garantita. Nell’ultima giornata, infatti, in base anche ai risultati di Juve e Lazio, la Roma può centrare la Champions come quarta (sarebbe miracolo assoluto), prendersi l’Europa League, o in andare in Conference. Se si pensa che a dicembre questa squadra era a due punti dalla retrocessione è veramente un miracolo e tutto grazie a Mister Ranieri oggi giustamente festeggiato.

La curva Sud dedica a lui, oggi una coreografia iniziale da brividi che commuove il grande allenatore e poi alla fine della partita lo festeggia con tutta la squadra dando il giusto merito ad un grande uomo, ad un grande signore del calcio, ad un grande romanista che tutti i tifosi della Roma dovranno sempre ringraziare per la dedizione e l’amore sempre dimostrato nei confronti dei colori giallorossi e che ora si metterà dietro una scrivania per aiutare gli incompetenti proprietari a formare una squadra per la prossima stagione che dia soddisfazione e trofei ai suoi meravigliosi tifosi.

Ora manca l’ultimo appuntamento che forse si giocherà in settimana e non domenica per motivi di eventuale spareggio per lo scudetto. La Roma affronterà il Torino che non deve chiedere nulla al campionato ma le partite si devono sempre giocare e poi si vedrà cosa faranno le altre concorrenti al quarto posto e poi si tireranno le somme. Alla fine la posizione in classifica che si avrà (quinto o sesto e lottare per il quarto fino all’ultimo) è quella che ci si aspettava ad agosto ma che hai rischiato di impiccare tra settembre e dicembre con scelte folli e solo grazie a Ranieri hai raddrizzato e rimesso nei binari giusti.

