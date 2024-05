E-Street Pinseria Hamburgheria di Tivoli: ancora un incendio doloso, locale distrutto per la quarta volta

Un nuovo atto intimidatorio ha colpito l’E-Street Pinseria Hamburgheria di Tivoli, nella notte tra il 28 e il 29 maggio. Un incendio doloso ha distrutto parte degli arredi esterni del locale, già vittima di analoghi episodi in passato.

L’incendio e l’intervento dei vigili del fuoco:

Le fiamme sono divampate intorno all’1:00 di notte nell’area esterna della pinseria, situata in via di Ponte Gregoriano, nel centro storico di Tivoli. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il rogo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando che l’incendio si propagasse all’interno del locale. I danni sono comunque ingenti: tavoli, sedie, ombrelloni e altri arredi esterni sono stati completamente distrutti dal fuoco.

Le indagini dei Carabinieri:

Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Largo Aldo Moro. Al momento non è stata ancora diffusa nessuna notizia sull’identità dei responsabili o sul movente del gesto doloso.

La reazione del locale:

I titolari dell’E-Street Pinseria Hamburgheria hanno espresso la loro amarezza e rabbia per l’accaduto sui social media. “Questo è il quarto atto intimidatorio, ed è la terza volta che distruggono il locale esterno”, hanno scritto in un post su Facebook. “State tranquilli, riniziamo da capo anche questa volta”.

Un clima di tensione:

L’incendio di stanotte rappresenta l’ennesimo episodio di violenza che colpisce esercizi commerciali a Tivoli.

Lo scorso agosto, infatti, lo stesso locale era stato già vittima di due roghi dolosi.

I titoolari dell’E-Street Pinseria Hamburgheria hanno espresso la loro preoccupazione per il clima di tensione che si respira in città e hanno lanciato un appello alle autorità affinché si facciano di più per garantire la sicurezza dei cittadini e dei loro beni.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati