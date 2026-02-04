Ecco La Guida Roma Tiburtina 2026

Dal 1988, LA GUIDA rappresenta un punto di riferimento per i lettori, arrivando gratuitamente nelle loro case grazie soprattutto al sostegno degli inserzionisti. Questo progetto editoriale, nato con l’obiettivo di informare e orientare i cittadini di Colli Aniene, si è evoluto e consolidato nel tempo come uno strumento utile e affidabile.

In ogni edizione sempre qualcosa di nuovo. Sono state aggiunte informazioni di Pubblica utilità riguardanti il nuovo numero verde di ARETI e le “Case dell’acqua” di ACEA.

Novità di questa edizione: Da quest’anno LA GUIDA è anche online, tutti gli inserzionisti di questa edizione cartacea saranno presenti anche nelle pagine social Facebook e Instagram “La Guida Online”.

L’obiettivo della digitalizzazione di Imprese, Professionisti e Artigiani del Municipio IV di Roma, attiva in formato cartaceo da 37 anni, è trasformare “La Guida” in una piattaforma digitale accessibile, moderna e facilmente aggiornabile. Un prodotto digitale moderno, e sostenibile, utile a cittadini, imprese e amministrazione locale.

La pubblicazione distribuita gratuitamente alle famiglie e alle attività commerciali, è resa possibile dal supporto delle aziende che scelgono di investire in questo canale, creando un circolo virtuoso tra lettori e inserzionisti.

«Per questo – dice Claudio Polito – abbiamo dedicato una mappa e un riepilogo di tutti gli inserzionisti e Main Sponsor, evidenziando la zona di Colli Aniene, il quartiere dove è nata LA GUIDA 38 anni fa».

LA GUIDA organizza tutte le informazioni utili in sezioni tematiche, offrendo ai lettori una consultazione semplice e immediata.

Si parte dalla sezione Istruzione e Cultura, che include scuole pubbliche di ogni ordine, accademie, istituti privati per la formazione artistica, associazioni culturali, biblioteche, musei, monumenti e luoghi della street art.

Si prosegue con una serie di doppie pagine dedicate a Ecologia e Ambiente, Pubblica Utilità ed Emergenze e Sicurezza, ricche di numeri e informazioni pratiche.

La sezione Sport e tempo libero, arricchita da immagini evocative delle diverse discipline, elenca tutte le strutture sportive e le attività correlate.

Un’attenzione speciale è riservata alla Sanità, suddivisa in Attività Sanitarie e Medici Specialisti, riportati nelle diverse branche specialistiche.

Non mancano le Attività commerciali, raggruppate per settori di interesse, e le Attività artigianali, con tutti quei servizi che risolvono le esigenze quotidiane.

LA GUIDA, da 38 anni, mantiene intatta e viva la sua missione: essere un punto di riferimento quotidiano, vicino alle persone e alle loro esigenze. Ogni giorno, ogni anno, sempre a portata di mano, continua a essere utile per chi vive e chi lavora nel territorio.

