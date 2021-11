Ecco le 53 “Imprese 30 e lode” di Colli Aniene

Alle ore 20 di giovedì 18 novembre presso l’Istituto Minerva (ex Sacro Cuore) in via Bardanzellu 83 si terrà la cerimonia di premiazione delle “Imprese 30 e lode”.

L’evento fa parte di un progetto di Sogester e Abitare A che hanno concordato di istituire un Premio denominato “30 e Lode”, riservato alle aziende che hanno operato nel quartiere Colli Aniene Tiburtino da almeno 25 anni, come riconoscimento per aver contribuito alla crescita e allo sviluppo di questa zona della città.

Nel corso dell’evento, patrocinato dalla Regione Lazio e dal IV Municipio alle ditte prescelte sarà conferito in premio un riconoscimento, ideato e realizzato, da Sogester.

Il programma della serata prevede:

– la proiezione di un video con protagonisti i titolari delle ditte 30 e lode, realizzato da “dunp”.

– la presentazione del libro di Vincenzo Luciani: Storie dell’imprenditoria locale a Colli Aniene (Edizioni Cofine, novembre 2021, pagine 96) contenente le interviste, con foto a colori del quartiere e delle attività intervistate, e una breve storia dell’imprenditoria locale e di Colli Aniene.

Le interviste alle aziende sono già online

Le interviste alle 53 imprese, effettuate negli scorsi mesi, sono già state pubblicate sul giornale online Abitare a Roma e sono raggiungibili da questo link https://abitarearoma.it/tag/colli-aniene-ditte-30-e-lode

Ecco tutte le ditte elencate per data di fondazione.

◼ Ciocchetti Marmi, ha iniziato ad operare fin dal 1950, quando Colli Aniene ancora non c’era, in via degli Alberini 44. ◼ La fondazione del Consorzio Aic risale al 1964. ◼ L’Icrace (Istituto Consorziale Romano Attività Cooperativistiche Edificatrici) con sede in viale Sacco e Vanzetti 46, nasce nel 1965. ◼ La Farmacia Fattori è la più longeva del quartiere. Fondata dai dottori Federico e Giuseppe Fattori, ha avuto la sua prima sede al Tiburtino III, ora è in viale Togliatti 1501. ◼ Il Bar-Tabacchi-Tavola calda Le Tre Stelle nel 1976 è stata la prima pizzeria con il forno a legna del quartiere. ◼ Il Bar Centrale è in viale Ettore Franceschini 111 fin dal 1977. ◼ Dal 1977 il Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino, in viale Fernando Santi 38, è presidio della salute. ◼ Studio Consulenza/Autoscuola Galleria dal 1978 è in viale Palmiro Togliatti, 1608/E. ◼ Cristy Moda in viale Ettore Franceschini 81 è qualità ed eleganza dal 1978. ◼ Dallo stesso anno, in viale Ettore Franceschini 115/117, opera Marisa bomboniere. ◼ La Ferratemp di Giovanni e Pietro Tempella è al servizio del quartiere dal 1979. ◼ Pelini Arreda si è insediata con successo nel 1979. ◼ Dal 1980, in viale Ettore Franceschini 101, da Carmine Cioccia c’è il primo pronto soccorso elettronico. ◼ La prima edicola, in viale Franceschini, dal 1981, è stata quella di Carmelo Sposato. ◼ Nello stesso anno in viale Sacco e Vanzetti, 110/ 112 ha aperto Ferramenta Catallo. ◼ Dal 1982 il negozio di viale Sacco e Vanzetti 161 di Perugini è un punto di riferimento per la termoidraulica. ◼ Il primo negozio di calzature eleganti e alla moda è stato Doppio Passo al 1983 in viale Togliatti 1499/a. ◼ Dal 1984, in via Grotta di Gregna 127, Il Fornaio e il Dolciaio delizia con i suoi prodotti. ◼ Florarte dal 1984 offre composizioni eccellenti nel suo chiosco in viale Togliatti 1448. ◼ Sprint Ufficio, dal 1984 è in viale Togliatti 1465. ◼ Dal 1984 in viale Sacco e Vanzetti 52 da C.S.A. c’è tutto per la scuola e per gli uffici. ◼ L’Ottica Eurocontact ha aperto nel 1985 in via Grotta di Gregna, ora è in viale Sacco e Vanzetti 165. ◼ All’avanguardia nel campo della fotografia fin dal 1985 è Arcobaleno in viale Togliatti 1457. ◼ Dal 1985 l’edicola di Claudio Olmeda in viale Sacco e Vanzetti è un punto di incontro. ◼ La Profumania è dal 1985 in viale Sacco e Vanzetti 155. ◼ A.T.R. Consult, dal 1986 in viale Togliatti 1640/24B, offre consulenza amministrativa e gestione di condomini. ◼ Nel febbraio dell’86 ha aperto la tintoria di Daniela Appi in viale Sacco e Vanzetti 116. L’Albero sacro◼ Nel giugno del 1987 ha avviato le pubblicazioni il mensile “Abitare A Colli Aniene”. ◼ Dal 1987 Adrian’s Casa del Gelato offre pasticceria, gelateria e caffetteria di qualità in viale Ettore Franceschini 75/79. ◼ Ornella Style, è passione e professionalità dal 1987 in via Ernesto Rossi 8/a. ◼ Suzette, è la elegante boutique di Colli Aniene, dal 1987 in viale Sacco e Vanzetti 217. ◼ Sogester offre dal 1987 alle imprese un’inesauribile gamma di servizi territoriali.

Il progetto “Imprese 30 e lode”, è nato dalla comune volontà di Vincenzo Luciani, direttore di Abitare A (un mensile che è nato a Colli Aniene 35 anni fa) e Luigi Polito fondatore della Sogester, un’impresa di servizi nata nel 1988, che da sempre ha contribuito all’ideazione e alla realizzazione di iniziative culturali e sociali nel quartiere.